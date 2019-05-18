وأمسك إبراهيموفيتش رقبة شون جونسون، حارس نيويورك سيتي، خلال الفوز 2-صفر في دوري المحترفين الأميركي لكرة القدم، السبت الماضي.

ووقعت مشاجرة بين اللاعبين في الدقيقة 86، بعدما أهدر المهاجم السويدي إبراهيموفيتش فرصة للتسجيل، وسقط جونسون أرضا وأمسك برقبته.

وقالت رابطة الدوري الأميركي في بيان: “قررت لجنة الانضباط إيقاف زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس غالاكسي مباراتين، وفرضت غرامة لم تعلن قيمتها، بسبب تصرفه العنيف في الدقيقة 86 أمام نيويورك سيتي في 11 مايو”.

وسيغيب إبراهيموفيتش، مهاجم مانشستر يونايتد السابق، الذي وقع على عقد مع غالاكسي لمدة عام واحد، في ديسمبر، عن مباراتي كولورادو رابيدز الأحد المقبل، وأورلاندو سيتي في 24 مايو.

وسبق أن تعرض اللاعب البالغ عمره 37 عاما لغرامة هذا الشهر، بسبب إدعاء التعرض لخطأ خلال الخسارة 3-1 أمام كولومبوس كرو.