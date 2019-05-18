ليبيا – قال وزير خارجية الوفاق محمد سيالة أن العالم أدرك الآن من ينادي بالدولة الديمقراطية المدنية ومن ينادي بما وصفه بـ”الدولة العسكرية والحكم الشمولي”، في إشارة إلى تقدم القوات المسلحة إلى على العاصمة طرابلس.

سيالة أضاف استضافته عبر قناة فبراير، أن ما وصفها بـ”دبابات حفتر” تحطمت على أسوار طرابلس حسب زعمه ، مثمناً دور قوات قوات الوفاقومن وصفهم بـ” القوات المساندة ” في صد ما وصفه بـ” العدوان”..

وبشأن زيارة القائد العام للقوات المسلحة إلى روما وباريس هذه الايام قال :” من حق دول العالم أن تستضيف من تشاء وهو حق سيادي إلا أن لقاء حفتر في الآليزيه هذه المرة سيكون مختلفاً عن لقاءاته السابقة “.

وطالب وزير خارجية الوفاق كل الدول بألا تكون هذه اللقاءات ضد مصلحة الدولة الليبية ، مشيراً إلى تغير الموقف الأوروبي والغربي تجاه الأزمة الليبية على ما كان عليه في بداية ما وصفه بـ”العدوان على العاصمة” وأن على الدول الأوروبية والغربية بذل مزيد من الجهد لرد من وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية).