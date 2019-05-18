انجلترا – أكد الإسباني بيب غوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، أن خطط فريقه لا تشمل التعاقد مع الفرنسي، أنطوان غريزمان، المتوقع انضمامه إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال غوارديولا، الذي سبق له الإشراف على برشلونة، في مؤتمر صحفي عقده أمس: “أريد أن أنبه ممثلي نادي برشلونة حتى لا يقلقوا، نحن لا ننوي التعاقد مع غريزمان.. لن نتحمل تكاليف التعاقد معه”.

وربما يقلل تصريح غوارديولا من مخاوف وقلق جماهير البارسا، التي تمني النفس بتعاقد فريقها مع المهاجم الفرنسي، لتعزيز صفوف “البلوغرانا”.

وأعلن غريزمان، قبل أيام رحيله عن أتلتيكو مدريد مع نهاية الموسم الحالي، لتبدأ التحليلات والتوقعات عن الوجهة المقبلة لبطل العالم، ولكن هناك شبه إجماع، على أن انضمام الدولي الفرنسي إلى برشلونة مسألة وقت فحسب.

وكان صاحب الـ 28 عاما، قريبا من الانضمام إلى برشلونة في العام الماضي، قبل أن يقرر الاستمرار مع “الروخي بلانكوس” والتوقيع على عقد جديد.

المصدر: eurosport.ru