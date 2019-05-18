ليبيا – قال المتحدث باسم مسلحي الرئاسي محمد قنونو أمس الجمعة إن قوات الوفاق بدأت تستخدم لأول مرة الطيران الليلي في العمليات الحربية الجوية حسب قوله.

قنونو اكد في تصريح لـ”أصوات مغاربية” على أن طيران الكلية الجوية مصراتة نفذ 3 غارات جوية على تمركزات للقوات المسلحة في مثلث الكهرباء وعين زارة جنوب طرابلس.

https://web.facebook.com/watch/?v=2496376460648593

ونوّه إلى أن فنيي الكلية الجوية مصراتة التابعين لحكومة الوفاق طوروا من نظام الطائرات الحربية من أجل الطيران الليلي وللتعامل مع الأهداف بشكل دقيق حسب زعمه ، دون أن يشير لمنازل المدنيين التي استهدفها طيران الكلية الجوية مصراتة في كل من قصر بن غشير وسوق الخميس مسيحل وغريان وترهونة والتي سقط فيها ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال.

https://web.facebook.com/ObservatoryLY/videos/637036133374110/

يشار إلى أن القوات المسلحة قد اسقطت طائرتين من نوع ميراج f1 تابعتين للكلية الجوية مصراتة سقطت الاولى بالقرب من قاعدة الوطية الجوية وتمكن الطيار بالهبوط بالمظلة والفرار تجاه منطقة العجيلات ، أم الثانية فسقطت بنيران القوات المسلحة في منطقة وادي الهيرة وتم أسر طيارها المرتزق الذي قال بأنه يحمل الجنسية البرتغالية وهذا ما تحقق به القوات المسلحة بعد وصول الطيار المرتزق إلى مدينة بنغازي.