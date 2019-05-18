سوريا – كشفت مصادر عسكرية سورية أن الأجسام، التي اعترضتها الدفاعات الجوية جنوب غرب العاصمة دمشق الليلة الماضية، هي طائرات مسيرة إسرائيلية دخلت من الأراضي المحتلة في الجولان السوري.

وأكدت المصادر أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط الأهداف.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية، مساء أمس أن الدفاعات الجوية السورية استهدفت أجساما مضيئة قادمة من الأراضي المحتلة وأسقطت عددا منها.

ونقلت وسائل إعلام عن شهود عيان أن انفجارات قوية سُمعت قرب العاصمة دمشق، فيما قالت مصادر عسكرية إن الدفاعات الجوية اعترضت “أهداف العدو” القادمة من القنيطرة جنوب غربي سوريا.

المصدر: RT