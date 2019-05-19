كندا – مع شدة درجة الحرارة ودخول فصل الصيف، يعاني الكثير من مشكلات عديدة في البشرة منها الإحمرار والالتهابات والجفاف والشحوب والإسمرار وزيادة الدهون بالنسبة للبشرة الدهنية، حيث يحتاج الجسم للعناية بالترطيب الغذائي قبل العلاجي فتعتبر الفواكه من أهم الأطعمة المغذية للبشرة.

نستعرض أبرز فواكه الصيف المفيدة للبشرة لاحتوائها تحتوي على كبيرة من السوائل وفقًا لما ذهب إليه موقع food ndtv الهندي، وجاءت في صدارة هذه القائمة:

البطيخ:

يحتوي البطيخ على حوالي 95٪ ماء من وزنه، ويحتوي على نسبة جيدة من الألياف والبوتاسيوم وفيتامين A، الذي يحافظ على رطوبة البشرة، وجعلها ناعمة، ويحميها من الجفاف.

الكانتلوب:

يحتوي الكانتلوب على العديد من الفيتامينات المغذية للبشرة منها فيتامين C، ونسبة كبيرة من المياه المعززة لصحة الجلد وترطيبه، ويعطي نضارة للبشرة.

البابايا:

تعتبر فاكهة البابايا من الفواكه المليئة بالمياه التي تساعد على إبقاء البشرة مرنة وتحافظ على رطوبتها في الطقس الحار، ويمكن إضافتها في سلطات الفواكه أو في العصائر.

الأناناس:

يحتوى الأناناس مضادات الأكسدة، وغني بفيتامين C و B-6، إضافة إلى أنه مصدر جيد للبروميلين، الذي يساعد على تقشير البشرة بشكل طبيعي، فيمكنك وضعه في صورة نيئة أو مزج بعض الأناناس الطازج مع عصير لذيذ.

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