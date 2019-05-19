انجلترا – دخل النجم الجزائري، رياض محرز، تاريخ الكرة الإنجليزية من أوسع أبوابه، بعد تتويج فريقه مانشستر سيتي، يوم أمس، بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وبات الدولي الجزائري البالغ 28 عاما، أول لاعب عربي يفوز بكل الألقاب المحلية في إنجلترا.

وبدأ محرز حصد الألقاب في إنجلترا مع ليستر سيتي، الذي توج معه في العام 2014 بلقب دوري الدرجة الأولى “الشامبيون شيب”، ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمير ليغ”، في موسم 2015/2016.

وبعد انضمامه لمانشستر سيتي مطلع هذا الموسم، حصد محرز 4 ألقاب مع الفريق السماوي حتى الآن، وهي، الدرع الخيرية الإنجليزية، وكأس الرابطة الإنجليزية، والدوري الإنجليزي الممتاز، وأخيرا كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشارك الجناح الجزائري، في 43 مباراة في أول مواسمه مع السيتي، وأحرز 12 هدفا مع 8 تمريرات حاسمة.

تجدر الإشارة إلى أن محرز، هو اللاعب العربي الوحيد الذي توج بلقب “البريميرليغ” مرتين مع فريقين مختلفين (ليستر سيتي، ومانشستر سيتي).

المصدر: تويتر