ألمانيا – هيمن تتويج بايرن ميونخ، بلقب الدوري الألماني للمرة الـ29 في تاريخه على صحف ألمانيا، الصادرة صباح اليوم الأحد.

ونجح الفريق البافاري في التتويج باللقب بعد اكتساح آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل هدف، أمس السبت، في الجولة الأخيرة، متفوقًا على بوروسيا دورتموند، الوصيف، بفارق نقطتين.

وحمل غلاف صحيفة “بيلد” عنوان “شكرًا للبوندسليجا”، وذلك بعدما شهدت الجولة الأخيرة إثارة بالغة بسبب الصراع على اللقب والتأهل لبطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

أما صحيفة “Welt Am Sonntag” فخرجت بعنوان “السيد بايرن”، وذلك بعد تتويج الفريق البافاري بلقب البوندسليجا للعام السابع على التوالي.

بينما جاءت صحيفة “إكسبريس كولن” بعنوان “أهداف ودموع وحزن”، في إشارة للغزارة التهديفية في الجولة الأخيرة، فضلًا عن دموع الثنائي فرانك ريبيري وآريين روبن في مباراتهما الوداعية للبوندسليجا، إلى جانب حزن بعض الفرق لإخفاقها في تحقيق أهدافها، على رأسها دورتموند، الوصيف.



كما خرجت صحيفة “Kolner Stadt-Andzeiger” بعنوان “اللقب السابع على التوالي”، في إشارة لتتويج البايرن بـ7 ألقاب متتالية للبوندسليجا.

وحمل غلاف صحيفة “Lubecker Nachrichten” عنوان “السيد مرة أخرى”، حيث أبرزت نجاح بايرن ميونخ في الحفاظ على لقبه.

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