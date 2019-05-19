ليبيا – حمل حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين المصنفة جماعة إرهابية من قبل البرلمان في بيان له أمس السبت القوات المسلحة والقائد العام المشير حفتر مسؤولية هجوم سبها الارهابي .

الذراع السياسي لجماعة الاخوان إعتبر في بيانه الذي إطلعت عليه المرصد بأن ما وصفه بـ”عدوان حفتر وميليشياته على العاصمة” (تقدم القوات المسلحة غلى طرابلس) هو سبب الهجوم ، مدعياً بأنه المتسبب بهذه الفوضى الأمنية في أنحاء متفرقة من الوطن بما وصفه بـ”العدوان والجرائم والانتهاكات” حسب زعمه.

واعتبر الحزب في ختام بيانه بئان تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة تكرر معه “مآسي المواطنين ” ، معتبراً بأن هذه الفوضى فرصة لتنامي الخلايا الإرهابية من جديد بعد القضاء عليها في ما وصفه بـ” ملحمة البنيان المرصوص” في وقت سابق بحسب نص بيانه.