بروكسل – تراجع الطلب على السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.6 في المئة على أساس سنوي، خلال الثلث الأول من 2019.

وقال اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي، في بيان امس، إن الطلب على السيارات الجديدة في دول الاتحاد تراجع 2.6 بالمئة، إلى 5.3 ملايين سيارة في الفترة بين يناير/ كانون الثاني، وأبريل/ نيسان 2019.

وشهدت ألمانيا وفرنسا استقرارا في سوق السيارات تقريبا على مدار الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، فيما انخفض الطلب بإيطاليا 4.6 بالمئة، وإسبانيا 4.5 بالمئة، والمملكة المتحدة 2.7 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة المقابلة من 2018.

وعلى أساس شهري، تراجع الطلب على السيارات في الاتحاد الأوروبي 0.4 بالمئة، إلى 1.303 مليون سيارة.

وخلال الشهر الماضي على أساس سنوي، كشف البيان عن نمو الطلب على السيارات الجديدة في إسبانيا 2.6 بالمئة، وإيطاليا 1.5 بالمئة، وفرنسا 0.4 بالمئة، في حين تراجع الطلب في المملكة المتحدة 4.1 بالمئة، وألمانيا 1.1 بالمئة.

وخلال 2018، ارتفعت مبيعات السيارات الجديدة في دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.1 بالمئة على أساس سنوي، مع بيع قرابة 15.2 مليون سيارة في جميع أنحاء الاتحاد.

ويمثل اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي، أكبر 15 شركة لصانعي السيارات والشاحنات والحافلات في أوروبا.

الأناضول