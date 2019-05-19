تركيا – أظهرت إحصائيات رسمية تركية، تصدّر البلدان الآسيوية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد خلال مارس/آذار الماضي، حيث تجاوز إجمالي الاستثمارات الآسيوية المباشرة 460 مليون دولار.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من معطيات البنك المركزي التركي، السبت، فإن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا، بلغت 820 مليون دولار، خلال مارس الماضي.

وبلغت حصة البلدان الآسيوية من هذه الاستثمارات، 466 مليون دولار، تلتها الدول الأوروبية في المرتبة الثانية باستثمار بلغت قيمته 342 مليون دولار، تلاها المستثمرون الأمريكيون بقيمة 10 ملايين دولار، ثم المستثمرون الأفارقة بمليوني دولار.

وبهذا تكون نسبة استثمار الآسيويين ضمن إجمالي الاستثمارات الأجنبية في تركيا، 56.8 بالمئة.

وفيما يتعلق بالقطاعات الأكثر استثماراً في تركيا من قبل الأجانب خلال مارس، تصدّرت قطاعات الكهرباء، والغاز، والبخار، والتكييف والتبريد، حيث بلغت قيمتها 420 مليون دولار، أي 56.8 بالمئة من إجمالي باقي القطاعات.

وحلّت أذربيجان في المرتبة الأولى بين الدول الأكثر استثماراً في تركيا، خلال مارس، حيث بلغت استثماراتها 427 مليون دولار.

وجاءت بريطانيا في المرتبة الثانية باستثمار بلغ قيمته 253 مليون دولار، تلتها إيطاليا بـ 22 مليون دولار ثم فرنسا بـ 12 مليون دولار.

وسجّلت الاستثمارات النمساوية في تركيا، أدنى مستوى لها بين الاستثمارات الأجنبية في الفترة نفسها، حيث انعدمت استثماراتها تماماً بعد أن كانت قد سجلت العام الماضي 250 مليون دولار.

الأناضول