ليبيا – عبّرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن استغرابها ما وصفته بالصمت المريب من البعثة الدولية على انتهاك الحظر الدولي للسلاح من قبل دولتي تركيا وقطر.

لجنة الدفاع و الامن القومي قالت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه إن شحنات السلاح تتوافد على مرمى حجر من مقر البعثة، مستنكرةً الدعم غير المحدود من قطر وتركيا لعصابات داعش والقاعدة في العاصمة طرابلس.

وطالبت اللجنة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك العاجل لوقف تدخل هذه الدول في ليبيا وتطالب لجان الدفاع بالاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولية دعم بلدانهم لحكومة الوفاق برئاسة السراج المسيطر عليها من قبل تنظيمات داعش والقاعدة ليتمكن الجيش من تحرير العاصمة.

يشار إلى أن بيان لجنة الدفاع النيابية يأتي بعد تأكيد إستلام المسلحين التابعين للمطلوب دولياً وأمريكياً صلاح بادي لمدرعات وأسلحة تركية يوم أمس السبت بعد وصولها إلى ميناء طرابلس قادمة من ميناء” سامسون ” التركي.