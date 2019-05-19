السعودية – تجتمع اللجنة الوزارية لمراقبة خفض إنتاج النفط لبلدان “أوبك +”، اليوم الأحد، في مدينة جدة السعودية (غرب)، لبحث تطورات أسواق النفط العالمية، على وقع تذبذب حاد في سعر البرميل.

وتقود السعودية وروسيا اجتماع اليوم، الذي يعقد قبل شهر واحد من اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، في العاصمة النمساوية فيينا، حيث مقر المنظمة.

وتتألف “أوبك +”، من 24 دولة وهم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، إضافة إلى منتجين مستقلين تقودهم روسيا.

يأتي اجتماع اليوم، بعد أسبوعين من التذبذب الحاد الذي تشهد الأسعار، بفعل توترات جيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وحرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

والإثنين والثلاثاء الماضيين، تعرضت ناقلتا نفط ومحطتا ضخ للخام سعودية، لهجومين منفصلين، قالت الرياض إن الهجومين يمسان إمدادات الخام العالمية.

بينما زادت حدة الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، خلال وقت سابق من الشهر الجاري، قبل أن تهدأ قليلا بفعل تطمينات من الجانبين.

والجمعة قبل الماضية، انتهت جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين بكين وواشنطن، استضافتها الأخيرة، دون الإعلان عن التوصل لأية تقدم فيها.

وينتهي في يونيو/ حزيران القادم، اتفاق منتجين في المنظمة وآخرين مستقلين، بدأ مطلع 2019، قضى بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا.

ومنذ نهاية أبريل/ نيسان الماضي تذبذب أسعار خام برنت بين 69 و72.5 دولارا للبرميل، قبل أن يغلق في ختام تعاملات الجمعة، عند 72.11 دولارا للبرميل.

الأناضول