انجلترا – يعتقد كثيرون أن الدهون التي يفقدها الجسم مع خسارة الوزن تتحول إلى طاقة، لكن دراسة حديثة خالفت هذا المعتقد الشائع، حسبما جاء في موقع “ديلي هيلث” المعني بمواضيع الصحة.

وفي التفاصيل، خلص العالمان روبن ميرمان (عالم فيزياء) وأندرو براون (عالم الكيمياء الحيوية) المتخصص في الدهون، إلى أن مصير الدهون المفقودة ينقسم إلى قسمين، تتحول كمية منها إلى ثاني أكسيد الكربون الذي يخرج من الرئة أثناء التنفس، فيما يصبح الجزء المتبقي من الدهون عبارة عن ماء، يخرج من جسم الإنسان عن طريق البول أو العرق أو الدموع.

ما يعني أنك إذا خسرت 10 كلغ من وزنك الزائد، فإن 8.4 كلغ منها ستخرج عن طريق الرئة، والـ1.6 المتبقية ستتحول إلى ماء.

وهذا يعني أيضاً، أن القدر الأكبر من الدهون التي يفقدها الجسم يخرج عن طريق الرئة، الأمر الذي جعل الباحثين القائمين على هذه الدراسة يؤكدان أن زيادة معدل التنفس أو مقدار الأوكسجين الذي تتنفسه يمكن أن يعزز عملية الأيض بشكل كبير، الأمر الذي يمكن تحقيقه بممارسة الرياضة لمدة ساعة يومياً.

وكالات