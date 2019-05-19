العراق – اعتذرت واشنطن، السبت، للعراق، بعد قصف مقاتلاتها بالخطأ عربة عسكرية بمحافظة كركوك شمالي البلاد الشهر الماضي؛ ما أسفر عن مقتل عنصر من الشرطة الاتحادية وإصابة اثنين.

جاء ذلك وفق ما أوردته قيادة الشرطة الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية العراقية في بيان اطلعت عليه “الأناضول”.

وقصفت مقاتلة تابعة للتحالف الدولي في الـ24 من أبريل/نيسان الماضي عربة عسكرية تابعة لقوات الشرطة الاتحادية جنوبي كركوك؛ ما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة اثنين أخرين بجروح.

وحسب البيان، زار القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق “جوي هود”، اليوم، مقر قيادة الشرطة الاتحادية في بغداد.

وقدّم المسؤول الأمريكي “التعازي والاعتذار من قبل الحكومة الأمريكية إلى قيادة الشرطة الاتحادية إثر حادث مقتل منتسب وجرح إثنين آخرين من لواء الحادي عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية عن طريق الخطأ من قبل طائرات التحالف”، وفق ذات المصدر.

وأعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش”، بقيادة الولايات المتحدة، الشهر الماضي، مقتل ألف و291 مدنياً منذ أغسطس/آب عام 2014، خلال العمليات العسكرية لقتال التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في العراق منذ تشكيل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عام 2014 لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وبعد أكثر من 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي، أعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول 2017 استعادة كامل أراضيه من قبضة “داعش”، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

إلا أن التنظيم بدأ مؤخراً زيادة نشاطه في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى (شرق) وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.

الأناضول