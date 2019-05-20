أثينا – تحتضن العاصمة اليونانية أثينا، لقاءات فنية بين وزارتَي الدفاع التركية واليونانية، بهدف تعزيز الثقة والتعاون في بحر إيجة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، فإن اللقاء الفني سينطلق اليوم الإثنين، ويستمر حتى 25 مايو الجاري.

وسيجري اللقاء بين مسؤولين من كلا الوزارتين، حيث سيتم مناقشة سبل تعزيز التعاون والثقة وقواعد التصرف والسلوك في بحر إيجة.

يُشار إلى أن منطقة بحر إيجة شهدت توتراً بين تركيا واليونان في الفترة الأخيرة، حيث تقوم السفن والزوارق اليونانية بحركات استفزازية في المنطقة.

الأناضول