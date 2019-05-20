لبنان – يرأس رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري وفد لبنان إلى القمة الإسلامية، المرتقبة في 31 مايو، في مدينة مكة بالمملكة العربية السعودية بدعوة من الملك سلمان.

وتلقى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون اليوم الاثنين رسالة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، دعاه فيها إلى “حضور الدورة الـ14 للقمة الإسلامية في مكة المكرمة في 31 مايو”. وتوافق الرئيس عون مع الحريري على أن يرأس الأخير وفد لبنان إلى القمة في مكة المكرمة.

وجاء في رسالة الملك السعودي إلى الرئيس عون: “إنني على ثقة تامة بأن مشاركة فخامتكم سيكون لها بالغ الأثر في إنجاح هذه القمة، وما تسفر عنه من نتائج، متطلعا إلى الترحيب بفخامتكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، وداعيا المولى العلي القدير أن تحقق هذه القمة آمال أمتنا الإسلامية وشعوبها، وتسهم في رفعتها وعلو شأنها”.

وكان الملك السعودي وجه السبت الماضي، دعوة إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية لعقد قمتين طارئتين في مكة في 30 مايو، على خلفية المستجدات الإقليمية، بما فيها استهداف الحوثيين لمحطتي ضخ للنفط بالسعودية، وتعرض أربع ناقلات نفط لأعمال تخريبية قبالة سواحل الإمارات.

ولاقت هذه المبادرة ترحيبا من قبل عدد من الدول العربية، بما فيها البحرين والإمارات والسودان وموريتانيا وجيبوتي، علاوة على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية+RT