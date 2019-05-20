روسيا – أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت أمس الأحد، لهجمات إرهابية على قاعدة حميميم.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الاثنين، إنها رصدت مواقع إطلاق القذائف على قاعدة حميميم ودمرتها.

وأوضحت أنه “على الرغم من وقف النار الكامل من قبل الجيش السوري اعتبارا من الساعة 00 من يوم 18 مايو، إلا أن إرهابيي “جبهة النصرة” في منطقة خفض التصعيد بإدلب يستمرون في إطلاق القذائف والاستفزاز​​​. ففي مساء يوم 19 مايو 2019 حاول إرهابيو جبهة النصرة شن هجوم على قاعدة حميميم الروسية بواسطة راجمات الصواريخ”.

وقالت الوزارة في البيان: “في الساعة الثامنة من مساء يوم الأحد، أطلق إرهابيو إدلب 6 قذائف، لكن الدفاعات الجوية الروسية في القاعدة تمكنت من صدها جميعا”، مؤكدة عدم وقوع أضرار.

المصدر: سبوتنيك