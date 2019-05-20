ليبيا – عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أمس الأحد اجتماعاً برئاسة فائز السراج رئيس المجلس وحضور أعضاء المجلس أحمد معيتيق وعبد السلام كجمان ومحمد عماري بالإضافة لأحمد حمزة.

المجتمعون بحثوا وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس الوضع العام في البلاد وتداعيات مايجري في طرابلس حيث عرض السراج ملخصاً لتطورات ما وصفه بـ “الموقف العسكري” على الأرض في مختلف المحاور.

وإستعرض الاجتماع ما تم اتخاذه من قبل لجنة الطوارئ من اجراءات لضمان توفر احتياجات المواطنين المتضررين والخطوات التي تنفذ لتقديم الدعم الضروري والخدمات الأساسية لكافة النازحين من مناطق الاشتباكات بالتنسيق مع البلديات المعنية.



وتم أيضاً تقييم عام للموقفين الإقليمي والدولي تجاه ما وصفه السراج بـ” العدوان ” (تقدم القوات المسلحة إلى طرابلس) ، كما دار نقاش حول الخطوات الدبلوماسية المطلوبة في هذه المرحلة على ضوء تلك المواقف.