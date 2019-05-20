الولايات المتحدة – في العام الماضي، قامت شركة جوجل بإطلاق مفتاح الأمان Google Titan. وبالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بهذا المفتاح، فهو عبارة عن مفتاح USB يساعد المستخدمين على تأكيد هويتهم أثناء ربطه مع الحواسيب الخاصة بهم، ويمكنك التفكير في هذا المفتاح على أنه يقوم بنفس دور مستشعر بصمات الأصابع في الهواتف الذكية.

والفكرة من إنشاء مفتاح Google Titan هو أنه من خلال ربطه مع الحاسوب الخاص بك، فلن تحتاج أبدًا إلى إدخال كلمة المرور الخاصة بك.

سبق لشركة جوجل أن تفاخرت بالكيفية التي سمح بها مفتاح الأمان Google Titan للموظفين في الشركة بتجنب الهجمات الإحتيالية، ولكن يبدو أن بعض مفاتيح Google Titan ليس آمنة بالقدر المطلوب. في منشور على مدونة جوجل الأمنية، أعلنت شركة جوجل أنها ستطلب إستعادة بعض مفاتيح Google Titan من أجل إستبدالها للعملاء الذين قاموا بشرائها.

ويرجع ذلك إلى وجود مشكلة عدم حصانة البلوتوث التي تسمح نظريًا للهاكر بربط الإتصال بالجهاز. ومع ذلك، قبل أن تشعر بالهلع الشديد، يجب أن نأخذ بعين الإعتبار أن بعض مفاتيح Google Titan فقط هي المتأثرة بهذا. وكما تشير شركة جوجل، فإن الهجوم الذي يستهدف مفاتيح Google Titan المتأثرة بمشكلة مصادقة البلوتوث ليس سهلاً وسيتطلب أن يكون الهاكر في نفس الغرفة التي أنت فيها وعلى بعد 30 قدمًا من الجهاز.

سيحتاج الهجوم أيضًا إلى إتباع سلسلة من الأحداث بالتنسيق الوثيق لينجح في مهمته، مما يعني أنه ليس من السهل إستغلال هذا الخلل الأمني. ومع ذلك، لا تزال مفاتيح Google Titan تعاني من الخلل في نهاية المطاف، وكما قلنا، فسوف تقوم شركة جوجل بإرسال مفاتيح Google Titan بديلة لأولئك الذين تأثروا. ولمعرفة ما إذا كان مفتاح Google Titan الخاص بك يعاني من الخلل المذكور آنفا وما إذا كان مؤهلاً لإستبداله، فإنتقل إلى مدونة جوجل.

رويترز