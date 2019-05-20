ليبيا – أكد عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة أن الخرق التركي للحظر المفروض على توريد الأسلحة لليبيا تكرر كثيراً ، مشيراً إلى أن مجلس النواب تواصل مع الجهات الدولية ويقدم تقارير في هذا الشأن.

بعيرة أشار في تصريحات خاصة لقناة “العربية الحدث” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى إن البرلمان أصدر بياناً مؤخراً فيما يتعلق بالباخرة التركية التي وصلت إلى العاصمة طرابلس خلال اليومين الماضيين ، متهماً الأمم المتحدة بالوقوف وراء تعقد الأزمة الليبية سواءً من خلال فترة الحوار السابقة الذي رعته أو من خلال الخروقات التي حصلت من أطراف كثيرة.

وألقى بعيرة ألوم على مجلس النواب بسبب بعض الخروقات كونه أعطى الفرصة للميليشيات بأن تكون في المجلس الرئاسي وتحاور معها في محاور لاحقة مع خالد المشري وأطراف أخرى ، لافتاً إلى أن البرلمان عاد إلى طريقه الصحيح وأصدر عدداً من البيانات ضد بعض الجهات المتطرفة وتجاه الخروقات التي تمارسها كلاً من قطر وتركيا.

بعيرة توقع أن شحنة الأسلحة التركية الأخيرة التي وصلت للعاصمة طرابلس أن تؤثر على موازين القوة بين الأطراف الليبية لإحتوائها على 40عربة مدرعة بحمولة تقدر بـ4400 طن ، معرباً عن تمنيه بأن تتوصل الأطراف الليبية إلى حل للإنقسام الحاصل الذي أتاح لقوى خارجية التدخل في المشهد الليبي حرصاً على مصالحها.