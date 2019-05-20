الولايات المتحدة – أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حوار مع قناة “Fox News” التلفزيونية أنه لا يريد الحرب، وأن الغزوات الوحيدة التي يسعى إليها، اقتصادية.

وعلّق ترامب على سؤال عن مغزى تصريح السيناتور البارز، ليندسي غريم، الذي قال فيه إنه والرئيس الأمريكي يريدان “غزوات مختلفة”، علق بالقول: “إذا كان هناك غزو، فهو اقتصادي”.

وتابع الرئيس الأمريكي في هذا السياق قائلا إنه لا يرغب في الحرب مع إيران، وإن الشيء الوحيد الذي يسعى إليه مع هذه البلاد “عدم منحها إمكانية لتطوير سلاح نووي”.

يأتي هذا الموقف عقب تغريدة هدد فيها ترامب إيران بأنها ستنتهي رسميا إن هي أرادت الحرب مع بلاده، تبعها بتحذير يقول “لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى”.

المصدر: نوفوستي