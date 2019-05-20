السعودية – رحب اليمن والسودان وموريتانيا بدعوة الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في 30 مايو الجاري.

وثمنت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان صدر عنها، أمس الأحد، حرص المملكة العربية السعودية على جمع الكلمة وتقوية الوحدة العربية في ظل هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

ودعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى عقد قمتين خليجية وعربية في مكة المكرمة، يوم 30 مايو الجاري “من أجل التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة في ظل الاعتداءات الأخيرة على المملكة والإمارات”.

من جهتها نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ” عن وزارة الخارجية اليمنية تأكيدها دعم اليمن وتضامنه التام والدائم لكافة الخطوات التي تتخذها المملكة والجهود التي تبذلها في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية المشتركة.

وفي السودان ثمنت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، اليوم الاثنين، “الجهود المخلصة والمتواصلة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والرامية إلى تعزيز السلام في المنطقة، والتضامن العربي والإسلامي”، معربة عن تطلعها بأن تخرج القمتان بالنتائج المرجوة بما يعود على شعوب المنطقة بالاستقرار.

المصدر: وكالات