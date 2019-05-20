إيران – أفاد رئیس لجنة الأمن القومي الإيراني، حشمة الله فلاحت بيشه، أمس إن على إيران والولايات المتحدة إدارة التوتر فيما بينهما.

وأضاف رئیس لجنة الأمن القومي الإيراني أن “طاولة الخطوط الحمراء التي دعوت إليها ليست بمعنى التفاوض مع أمريكا بل بمعنى إدارة التوتر بين البلدين”.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن إدارة التوتر ليست بمعنى التفاوض، حيث قال إنه “ولحسن الحظ، فإن الظروف الحالية شهدت انخفاضا للتوتر، لذا على البلدين إدارة هذه الظروف الجديدة”.

وأوضح فلاحت بيشه أن هناك لاعبين كثر، هدفهم تأجيج التوتر بين طهران وواشنطن ويلعبون هذا الدور منذ عدة سنوات.

وتابع قائلا إن الولايات المتحدة وإيران خاضتا عمليات مشتركة ضد الجماعات المتطرفة في المنطقة عامي 2001 و2003، مبينا أن تلك الجماعات المتطرفة تسعى اليوم إلى إشعال فتيل الحرب بين البلدين.

كما أكد فلاحت بيشه أن الحرب ليست استراتيجية إيران ولا استراتيجية الولايات المتحدة، لكنها استراتيجية دول ثالثة، مشددا على أهمية إدارة التوتر بين واشنطن وطهران كي لا تدخلا في حرب.

وبين أنه يعتقد أن استراتيجية إيران هي ما أعلنه المرشد الأعلى علي خامنئي، لا حرب ولا مفاوضات.

وبخصوص التصريحات الأخيرة التي دعا فيها الولايات المتحدة إلى التفاوض، صرح فلاحت بيشه بأن “من استنبطوا من كلامي أنني دعوت إلى التفاوض مع أمريكا عليهم المزيد من المطالعة في علم الدبلوماسية، لأنهم لم يفهموا ما قصدت، فقد كنت أقصد إدارة التوتر”.

المصدر: RT