إسبانيا – أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تمديد عقد لاعبه الألماني توني كروس حتى عام 2023، في إشارة إلى تعويل النادي عليه في عملية إعادة البناء التي يعتزم المدرب زين الدين زيدان القيام بها.

وأصدر النادي الملكي بيانا جاء فيه: “ريال مدريد وتوني كروس توصلا إلى اتفاق يقضي بتمديد عقد اللاعب حتى 30 يونيو 2023”.

والعقد القديم لكروس البالغ 29 عاما، والذي انضم إلى ريال في عام 2014 قادما من بايرن ميونخ الألماني بعدما ساهم في تتويج منتخب بلاده بلقب مونديال البرازيل، ينتهي في عام 2022.

وخلال هذه الفترة، توج كروس مع الفريق الإسباني بـ12 لقبا، أبرزها ثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا في 2016 و2017 و2018. وسجل الألماني 13 هدفا في 233 مباراة مع الميرينغي.

ويأتي تمديد عقد كروس الذي تحول إلى ركيزة في خط وسط تشكيلة النادي الملكي، بعد موسم مخيب للآمال للفريق، شهد تراجعه محليا وفقدانه لقب دوري أبطال أوروبا الذي توج به في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وتشير التقارير الإسبانية إلى أن زيدان الذي عاد إلى الإدارة الفنية للفريق خلفا للأرجنتيني سانتياغو سولاري، بعد رحيله بنهاية موسم 2017-2018، يعتزم التخلي عن عدد من لاعبيه تحضيرا للموسم المقبل، وبذل نشاطا كبيرا في سوق الانتقالات، وسط ترجيحات برغبته بضم لاعبين بارزين من أمثال البلجيكي إيدين هازارد مهاجم تشيلسي حاليا، والفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد.

المصدر: أ ف ب