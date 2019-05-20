اسكتلندا – أعلن الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعيين ستيف كلارك مدربا جديدا للمنتخب الوطني لثلاثة أعوام، حتى نهاية التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وعلق إيان ماكسويل الرئيس التنفيذي للاتحاد الاسكتلندي على القرار قائلا: “تاريخ كلارك كمدرب وكمدير فني على أعلى درجات الاحترام جعله يتميز ضمن مجموعة من المرشحين أصحاب الكفاءة العالية”.

ويخلف كلارك (55 عاما) الذي تخلى عن مهامه كمدرب لفريق كيلمارنوك الاسكتلندي، أليكس ماكليش الذي أقيل من منصبه في أبريل الماضي، بعد بداية كارثية في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2020، حيث خسرت اسكتلندا بثلاثية نظيفة أمام كازاخستان.

وقال كلارك: “شرف كبير لي أن يتم تعييني مدربا لمنتخب اسكتلندا وسوف أقوم بهذه المسؤوليات بكل فخر والتزام”.

وتابع: “لدي اعتقاد راسخ أننا نملك مجموعة من اللاعبين الموهوبين بإمكانهم تحقيق النجاحات على الصعيد الدولي. أنا متشوق للعمل معهم ومساعدتهم على تحقيق هذه الطموحات”.

واختير كلارك أفضل مدرب هذا العام من قبل رابطتي اللاعبين المحترفين والصحافيين في اسكتلندا، بعدما قاد كيلمارنوك للمركز الثالث خلف عملاقي مدينة غلاسكو سلتيك البطل ورينجرز الوصيف.

وخلال مسيرته كلاعب حيث كان مدافعا، حمل كلارك ألوان سانت ميرين وتشيلسي الإنجليزي، وفاز بألقاب كأس الاتحاد الإنجليزي (1997) وكأس الرابطة الإنجليزية وكأس الكؤوس الأوروبية (1998) مع النادي اللندني.

وكمدرب، استهل مشواره مساعدا للمدرب في تشيلسي (2004-2008) عندما توج الأخير بلقبي الدوري 2004-2005 و2005-2006، ووست هام يونايتد (2008-2010) وليفربول (2011-2012)، قبل أن يستلم الإدارة الفنية لويست بروميتش ألبيون (2012-2013) وريدينغ (2014-2015)، ثم كيلمارنوك منذ 2017.

المصدر: أ ف ب