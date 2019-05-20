ليبيا – وصف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب طلال الميهوب وصول شحنة الأسلحة من تركيا إلى طرابلس بأنها ستكون “القشة التي قسمت ظهر السراج” ، معتبراً أن شحنة الأسلحة إنتهاك فاضح وصريح للحظر الدولي على توريد السلاح خاصة بعد تسليمها لما يعرف”لواء الصمود” المصنف على لائحة مجلس الأمن بالإرهاب والتطرف.

الميهوب أكد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج ” غرفة الاخبار” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد على أن السراج أصبح لا يملك شيء فيما يعرف بهيكل الرئاسي الذي أعاد توقيعه فقط بعد سيطرة التنظيمات والمليشيات على مفاصل الرئاسي.

وأشار إلى إصدار لجنة الدفاع الميابية بيان خاطبت فيه مجلس الأمن و الأمم المتحدة ولجان الدفاع في الاتحاد الأوروبي بأن بلدان هذه اللجان هي من تدعم السراج خاصة في الاجتماع الأخير للاتحاد الأوروبي الذي كان تأثيره واضح جداً للمبعوث الدولي لصالح المليشيات المسيطرة على طرابلس، معرباً عن إستغرباه إزاء موقف المبعوث الأممي غسان سلامة خاصة أنه تم إنزال الشحنة على مرمى حجر من مقر البعثة.

ووجه الميهوب أصابع الإتهام للمبعوث الأممي بالتواطؤ الواضح والصريح والمباشر مع الرئاسي من آجل البقاء أطول مدة في سدة السلطة بالبلاد مما يعود على بقائه أيضاً في ظل هذه الفوضى، مؤكداً على تطرقهم مراراً وتكراراً للأمين العام للأمم المتحدة بأن المبعوث الأممي أصبح غير حيادي وشخص غير مرغوب به.

كما توقع أن تتخذ الدول الداعمة للحرب على الإرهاب موقفاً تجاه تركيا و دعمها للإرهابين في ليبيا من أجل إتخاذ موقف قوي وجدي لما تقوم به دولتي قطر وتركيا من دعم الإرهاب والتطرف في العالم، مطالباً مجلس الأمن تحديداً بتحمل مسؤولياته إما أن يرفع حظر التسليح على ليبيا بشكل عام أو أن يطبق حظر التسليح الذي انتهك من قبل تركيا على مرأى ومسمع البعثة الدولية في طرابلس.

وأفاد أن الإتحاد الأوروبي ما يهمه هو محاربة الإرهاب والتطرف والحد من تدفق الهجرة غير الشرعية وموقفه في تناغم كبير تحديداً الدول الفاعلة في الاتحاد الاوروبي مع ما تقوم به القوات المسلحة على الأرض من محاربة الإرهاب ، مضيفاً :”حصل تشويش كبير من المبعوث الدولي على الاتحاد الاوروبي تحديداً بالاجتماع الأخير ولم تسمى الامور في مسمياتها وما لاحظناه أنه في ظل وجود سلامة وموغريني موقف الاتحاد الاوروبي من هذه الشحنة لن يتغير”.

الميهوب لفت ألى أن مجلس النواب يتحرك حثيثاً لطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن للنظر في هذا الموضوع بشكل عاجل لأنه أصبح انتهاك فاضح وتسليم أسحله متطورة لجماعات متطرفة ومصنفة على لوائح مجلس الأمن بالإرهاب و التطرف.

وإختتم مداخلته مجدداً مطالبتهم بتجميد عمل البعثة الدولية في ليبيا نظراً لانحرافها و دخولها في صفقات مشبوهة مع ما يعرف بالمجلس الرئاسي.