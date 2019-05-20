أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، امس نقلا عن مصدر عسكري سوري، بأن الأنباء عن استخدام الجيش السوري سلاحا كيميائيا في بلدة كباني بريف اللاذقية كاذبة.

وقال مصدر عسكري إن “المجموعات الإرهابية وبعض وسائل الإعلام التابعة لها، وكما دأبت دائما بعد أي هزيمة تُمنى بها، تتناقل خبرا كاذبا مفبركا عن استخدام الجيش السوري سلاحا كيميائيا في بلدة كباني”.

وأكد المصدر أن “القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إذ تنفي هذه الأخبار جملة وتفصيلا وتؤكد أنها عارية تماما عن الصحة، تشدد في الوقت نفسه على أنها ماضية في محاربة الإرهاب واجتثاثه حتى تطهير آخر ذرة من تراب سوريا”.

وصرح مصدر مسؤول في الخارجية لـ “سانا” أن الوزارة تؤكد على ما جاء في بيان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة من نفي قاطع لهذه الأخبار جملة وتفصيلا وأنها عارية تماما عن الصحة.

وأوضح المصدر أن دمشق كانت قد تعاونت بشكل تام مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي اعتبرت سوريا خالية من هذه الأسلحة.

وختم المصدر تصريحه بالقول إن بلاده تؤكد أنها لم تستخدم هذه الأسلحة سابقا، ولا يمكن لها أن تستخدمها الآن لأنها لا تمتلكها أصلا، ولأنها تعتبر استخدام مثل هذه الأسلحة السامة مناقضا لالتزاماتها الأخلاقية والدولية.

كما شدد في الوقت نفسه على أن مثل هذه الفبركات الإعلامية الفارغة والمكشوفة والمكررة لن تثنيها عن استمرار حربها في مكافحة الإرهاب، حتى تعيد الأمن والأمان لشعبها على كامل تراب سوريا.

المصدر: سانا