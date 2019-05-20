الولايات المتحدة – انخفضت أسهم “آبل”، خلال تعاملات الاثنين، بعدما خفض بنك “HSBC” سعر السهم المستهدف لعملاق التكنولوجيا بسبب مخاوف من أن تصبح الشركة ضحية للحرب التجارية المشتعلة بين بكين وواشنطن.

وتأثر سهم “آبل” أيضا بموجة البيع التي يشهدها قطاع التكنولوجيا اليوم، عقب قيام شركة “غوغل” بتعليق بعض المعاملات مع شركة “هواوي”، ما سيحرم الأخيرة من خدمات تحديث أدواتها، وذلك بعد أن وضعت واشنطن الشركة الصينية على قائمتها السوداء، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.





وجرى تداول سهم “آبل”، بحلول الساعة 16:20 بتوقيت موسكو، بنسبة 4.43% إلى 180.62 دولار.

وخفض إيروان رامبورغ، المسؤول الكبير في مصرف “HSBC”، سعر سهم “آبل” المستهدف من 180 دولارا إلى 174 دولارا.

وأوضح رامبورغ أن زيادة واشنطن الرسوم الجمركية الأخيرة على بضائع صينية، والانتقام اللاحق من بكين، يمكن أن يسبب تداعيات سلبية على “آبل”، مثل رفع أسعار منتجاتها أو انخفاض الطلب عليها أو أن يؤثر على هوامش أرباحها.

كما أن هناك خطرا في أن يسرع المستهلكون في السوق الصينية، من التحول إلى هواتف ذكية بديلة كـ “هواوي”.

وتعد الصين سوقا مهمة لشركة “آبل”، فبالإضافة إلى أن الصين تعتبر مركزا لتجميع جزء كبير من منتجات “آبل”، فإنها تعد ثالث أكبر أسواقها بعد الولايات المتحدة وأوروبا، وتمثل قرابة 20% من أنشطتها، وبلغت إيرادات الشركة من الصين في 2018 نحو 51 مليار دولار من أصل 265.6 مليار دولار.

المصدر: وكالات