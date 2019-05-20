مصر – تغلب نهضة بركان المغربي على ضيفه الزمالك المصري بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الاثنين، في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وسجل هدف فوز نهضة بركان الثمين، لاعبه التوغولي لابا كودجو في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وهذا الهدف، هو الأول الذي يهز شباك الزمالك، بعد صمود دام 7 مباريات كاملة في بطولة الكونفيدرالية، حيث حافظ الزمالك على نظافة مرماه أمام بيترو أتلتيكو الأنغولي، وجورماهيا الكيني، ونصر حسين داي الجزائري، وحسنية أكادير المغربي ذهابا وإيابا، والنجم الساحلي التونسي ذهابا وإيابا.

ولم تستقبل الشباك البيضاء أي هدف في الكونفيدرالية، على مدار ما يقارب الـ750 دقيقة، منذ هدف بيترو أتلتيكو بالجولة الثالثة لدور المجموعات، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الدقيقة 59 عن طريق تياجو أزولاو.

وبهدفه اليوم، انفرد لابا كودجو بصدارة هدافي البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 8 أهداف، ليفك الشراكة مع وليد بخيت مهاجم الهلال السوداني صاحب الـ7 أهداف.

ويستضيف الزمالك نظيره نهضة بركان، الأحد المقبل، في إياب نهائي البطولة القارية.

المصدر: وكالات