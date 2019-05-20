مصر – يعاني الكثيرون من مشكلة زيادة الوزن في شهر رمضان المبارك. فما الأسباب الكامنة وراء ذلك؟

– إهمال وجبة السحور فهي وجبة مهمة للجسم، حيث تمده بالطاقة اللازمة خلال ساعات النهار.

– الإكثار من الحلويات، فينبغي الاكتفاء مثلاً بحبتين من القطايف شرط ألا تكون مقلية، والقليل من القطر.

– الإكثار من المشروبات المحلاة، إذ تحتوي على كميات كبيرة من السكر والكثير من السعرات الحرارية.- إهمال شرب الماء، فلا بد من شرب نحو 8 أكواب يومياً.

– عدم ممارسة الرياضة، فلا بد من ممارسة بعض التمارين قبل أذان المغرب بساعة، أو بعد صلاة التراويح، حتى لا يتحول الطعام إلى سكريات ومن ثم يصبح دهونا متراكمة داخل الجسم.

وكالات