إسبانيا – أعلن ألافيس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، تعيين آسيير جاريتانو مدربا جديدا له، بعد رحيل أبيلاردو عقب نهاية عقده.

وانضم جاريتانو، الذي قاد ليغانيس للترقي إلى الدرجة الأولى في 2016، إلى ريال سوسيداد الصيف الماضي، لكنه أقيل في ديسمبر كانون الأول بعد ثماني هزائم في 17 مباراة بالدوري.

وقال ألافيس في بيان اليوم الثلاثاء: “يود ديبورتيفو ألافيس أن يرحب بالمدرب القادم من برغارا ويتمنى له حظا سعيدا في عهده الجديد”.

واحتل ألافيس المركز الـ 11 في الدوري الإسباني هذا الموسم، لكنه نافس على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في أغلب فترات الموسم.

وقال أبيلاردو خلال المؤتمر الصحافي الذي ودع فيه ألافيس وجماهيره يوم الاثنين: “بذل ألافيس كل ما في وسعه حتى أبقى، أعرف نفسي أكثر من أي شخص وأعرف أنني لن أصل لمثل ما حققناه هذا الموسم، ولهذا السبب اخترت الرحيل الآن”.

المصدر: رويترز