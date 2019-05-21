روسيا – ارتفع إنتاج الذهب في روسيا في الفترة من يناير إلى مارس من هذا العام، بنسبة 12.6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة المالية الروسية.

وذكرت الوزارة، أن إجمالي إنتاج روسيا من المعدن النفيس بلغ خلال الفترة المذكورة 58.12 طن، في حين بلغ إنتاجها في الفترة ذاتها من العام الماضي 51.61 طن.

وخلافا للذهب فقد أظهرت البيانات تراجع إنتاج روسيا من الفضة، حيث انخفض خلال الفترة المذكورة بنسبة 10.9% وبلغ 223.28 طن.

وتحتل روسيا حاليا المرتبة الثالثة في التصنيف العالمي لمناجم الذهب بعد أستراليا والصين، وتضاعف حجم استخراج الذهب في روسيا خلال العقدين الأخيرين. وتخطط روسيا لزيادة إنتاج المعدن النفيس ليصل إلى 400 طن سنويا بحلول عام 2030.

المصدر: وكالات