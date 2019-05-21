ليبيا – استقبل رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الأحد عمداء بلديات المنطقة الجنوبية بحضور وزير الحكم المحلي عادل الزايدي.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أبرز إحتياجات المنطقة الجنوبية في كافة القطاعات وخاصة القطاع الأمني.

ومن جهته،أكد الثني على أن التقصير لم يكن من الحكومة التي سخرت كافة الإمكانيات إلى الجنوب،لافتاً إلى أن الإهمال كان من قبل بعض المسؤولين بالقطاع الأمني بالجنوب الأمر الذي أنعكس سلباً على الوضع الأمني بالمنطقة.

وأشار إلى أن الحكومة المؤقتة قامت بتجهيز قوة أمن الجنوب المكونة من فرع إدارة الدوريات الصحراوية وفرع إدارة البوابات والتمركزات الأمنية لتأمين المنطقة ، مطالبا من عمداء البلديات ترشيح عدد من الأسماء ليتم وضعهم مدراء للأمن كل حسب بلديته.

وبحث الثني مشكلة النقل الجوي وكيفية إيجاد الحلول لها لتخفيف المعاناة سواء عن طريق مطار سبها تمنهنت أو عن طريق الجفرة وصيانة الطرق الرئيسية التي تعتبر الشريان الرئيسي للجنوب “سبها – الجفرة”وطريق “سبها – الشويرف”حسب ما هو متاح ومعمول به من قبل الحكومة.

وناقش المجتمعون كيفية توفير السلع التموينية والتي تتدفق من مخازن موازنة الأسعار بوزارة الاقتصاد بالحكومة المؤقتة إلى المنطقة الجنوبية ليتم توزيعها على المواطنين بالسعر المدعوم .

وتطرق الاجتماع إلى مشكلة الوقود والتعاون مع شركة البريقة لتسويق النفط والغاز لتوفير احتياجات المنطقة من الوقود وغاز الطهي عن طريق مستودعات الشركة بالمنطقة الشرقية.

رئيس الحكومة المؤقتة أكد على إلتزام الحكومة برفع المعاناة عن المواطن وتلبية كافة الاحتياجات،لافتا إلى أن الحكومة لن تتوانى عن تقديم الدعم والمساعدة لأي مدينة ليبية.

هذا وحضر الإجتماع كل من مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء رضا فرج الفريطيس والناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي.