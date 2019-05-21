انجلترا – كشفت شركة “سين” البريطانية لتصنيع أنظمة الفيديو أن القمر الصناعي المصري “EgyptSat-A”، هو أول قمر في العالم يلتقط صور بتقنية 4K فائق الوضوح للكرة الأرضية.

وأوضحت الشركة البريطانية التي قامت بتصنيع الكاميرات للقمر الصناعي، أن القمر أثبت بنجاح نظام الفيديو فائق الوضوح بدقة 4K في المدار.

ونوهت الشركة إلى أن هذه الصور هي الأول من نوعها في العالم والتي التقطت بدقة 4K من مركبة فضائية.

ويظهر في الصور المنشورة على موقع شركة “سين”، البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر بدقة عالية.

ويمتلك القمر الصناعي المصري نظاما يتكون من 6 كاميرات فيديو، اثنتان منها محمولتان ومتنقلتان، إضافة إلى جهاز كمبيوتر يتحكم في الكاميرات ويعالج الفيديوهات.

يذكر أن القمر الصناعي “Egyptsat-A” صنعته شركة “إينيرغيا” الروسية للأجهزة والصواريخ الفضائية، بطلب من حكومة جمهورية مصر العربية، ويخصص لتصوير سطح الأرض بدقة فائقة. وأطلقته روسيا، في شهر فبراير الماضي، من قاعدة بايكونور في كازاخستان

ومن شأن القمر الصناعي أن يحل مكان “EgyptSat-2” الذي انقطع الاتصال به، في أبريل عام 2015.

ويتميز القمر الجديد بنظام كهربائي ضوئي مطور، ومجمع إدارة حديث وخط اتصال فائق السرعة وبطاريات شمسية محدثة، ويبلغ وزنه نحو طن واحد، وتصل فترة خدمته في مدار الأرض إلى 11 سنة.

المصدر: نوفوستي