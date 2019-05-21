ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين المصنفة جماعة إرهابية من البرلمان إن ماكان القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر “يدعي” بقدرته على فرض القوة على كامل التراب الليبي ، معتبراً بأن هذا هو إدعاءً باطل حسب تعبيره.

المشري أدعى في كلمته بجلسة مجلس الدولة الاستشاري رقم 42 والتي عقدت أمس الاثنين بأن القوات المسلحة قامت بقصف المطارات والمدارس وودور العبادة إنتهاءً بمحاولة قطع المياه عن 3 مليون نسمة يقطنون مدينة طرابلس ، واصفاً ذلك بـ”جريمة الحرب” التي تفرد بها المشير حفتر بمعاقبة الشعب الليبي الذي يرفض الخضوع له حسب زعمه .

وأشار رئيس مجلس الدولة إلى أن التطورات الأخيرة أثبت القدرة العسكرية لقوات الوفاق وهشاشة الرؤية العسكرية لمن يريد فرض ما وصفه بـ”حل عسكري” ومن المتمسك بالعملية السياسية.

وقال المشري أن قوات حكومة الوفاق في حالة دفاع مستمر ، وأضاف :”نحن واثقين من النصر وهناك بشائر تلوح في الأفق ونتأسف على أي دماء ليبية وندعو القوات المعادية بالعودة إلى العملية السياسية”.

وأضاف :” الدفاع الآن ليس عن طرابلس فقط بل الدفاع عن جميع ثورات الربيع العربي والديمقراطية، ونصرنا سيعيد الروح في ثورات الربيع العربي وستعاد حسابات إقليمية ودولية كثيرة بعد ذلك”، مؤكداً دعم مجلس الدولة لقوات الوفاق للدفاع عن العاصمة طرابلس حسب تعبيره.

المشري أعرب عن رفض مجلس الدولة لأي دور للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في العملية السياسية.