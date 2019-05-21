ليبيا – منحت شركة فيسبوك الأمريكية اليوم الإثنين علامة التوثيق لصفحة صحيفة المرصد على فيسبوك أو مايعرف بـ ” العلامة الزرقاء ” لتكون بذلك الصفحة الرسمية الوحيدة للصحيفة على هذا الموقع .

وتجدد صحيفة المرصد بأن كل ما ينشر على أي صفحة وهمية أخرى تنتحل إسمها لا علاقة لها به إطلاقاً مالم يكن منشوراً على هذه الصفحة الموثقة بالعلامة الزرقاء .

ولقد أحاطت صحيفة المرصد شركة فيسبوك علماً بالصفحة المزورة التي تنتحل إسمها ومدى الضرر الذي ألحقته بالمواطنين من خلال تحريضها على الحرب الأهلية ودعم الإرهاب وإنتحال الصفة مستخدمة في ذلك ومن يقفون خلفها بطاقات تمويل مصرفية دولية وموثقة .

وبالإشارة للصفحة المزورة ، تؤكد المرصد بأن مهمة إغلاقها نهائياً قد تمت كما تعلن بأن العمل لن يتوقف رغماً عن ذلك حتى تحدد هويات من يقفون خلفها ومكان إدارتها وتمويلها بناءً طلب مرفق بتحرك قضائي في الخارج باشرته صحيفتنا منذ عدة أسابيع وقد تم التوصل بالفعل إلى إحدى الجهات المتورطة إضافة لبعض الأدلة عن طرق الدعم والتمويل والدفع .

شكراً لكم على ثقتكم ومتابعتكم …

صحيفة المرصد الليبية