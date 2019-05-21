انجلترا – أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، غياب لاعبه الأرمني، هنريك مخيتاريان، عن المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وأفاد البيان الرسمي الصادر عن أرسنال أن اللاعب الأرمني لن يسافر مع بقية أعضاء الفريق إلى العاصمة الأذربيجانية باكو للمشاركة في نهائي الدوري الأوروبي ضد تشيلسي في الـ29 من الشهر الجاري، بسبب مخاوف أمنية.

واضطر هنريك البالغ 30 عاما للغياب عن عدة مباريات أقيمت في أذربيجان بسبب العلاقات المتوترة بينها وأرمينيا، على الصعيدين الرسمي والشعبي، من جراء مشكلة قره باغ المتنازع عليها بين البلدين.

المصدر: وكالات