انجلترا – عاد البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول، اليوم الثلاثاء، إلى تدريبات فريقه الذي يستعد لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبير، مطلع الشهر المقبل.

وشارك فيرمينو في تدريبات فريق المدرب الألماني، يورغن كلوب، في معسكره بإسبانيا بعد أن تعافى من إصابة عضلية غاب بسببها عن ثلاث مباريات.

وفي المرة الأخيرة التي ظهر فيها اللاعب الدولي البرازيلي، كان يجلس بين بدلاء ليفربول في الخسارة 3-0 أمام برشلونة في الأول من أيار، في ذهاب الدور نصف النهائي للبطولة.

وغاب فيرمينو عن تشكيلة فريقه الذي حقق فوزا مذهلا إيابا على ملعب أنفيلد بنتيجة 4-0 على برشلونة، وهو ما أهّل ليفربول لخوض نهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي.

ويأمل فيرمينو في أن يعود إلى الفريق للمشاركة في نهائي إنجليزي خالص على ملعب واندا متروبوليتانو في مدريد، في الأول من يونيو.

المصدر: رويترز