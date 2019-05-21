الولايات المتحدة – كشف وزير الدفاع الأمريكي السابق جيمس ماتيس، عن الأسباب التي دعت الرئيس ترمب، الى تعزيز قواته العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح ماتيس في تصريح، ان الرئيس ترمب يهدف من خلال إرسال قوات إضافية الى المنطقة الى تقوية موقع بلاده، وإضعاف النفوذ الإيراني، ولا ينوي شن حرب بالمنطقة، مبينا ان الولايات المتحدة تحاول إجراء بعض التعديلات على الاتفاق النووي مع إيران.

وأضاف ماتيس، ان الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، يأتي لحماية الامن والسلام والاستقرار فيها، وتوجيه تحذير لإيران، بشأن نشاطاتها الأخيرة قرب الموانئ والمياه الإقليمية لدول الخليج.

رويترز