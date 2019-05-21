مصر – كشف الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عن كواليس تُعرض لأول مرة عن حرب الخليج الثانية ودور مصر فيها، خلال حوار نشرته وكالة الأنباء الكويتية أمس .

وقال مبارك في الحوار، إنه: “بعد موافقة مجلس الشعب المصري أرسلت قوات للسعودية ضمن قوات التحالف لتحرير الكويت والشيخ زايد طلب مني قوات لحماية آبار البترول عنده فأرسلت له لواء صاعقة، والقوات في السعودية كانت مهمتها محددة بتحرير الكويت وليس دخول العراق”.

وتابع مبارك: “عندما كلمني الرئيس الأمريكي قبل نهاية الحرب يأخذ رأيي في دخول قوات التحالف للعراق للقبض على صدام حسين، قولت له لن يدخل جندي مصري للعراق وإذا أنت أقدمت على هذا ستخسر الدعم العربي، ولذلك تراجع عن هذه الفكرة وانتهت الحرب بتحرير الكويت”.

وأكد مبارك أن أي أمل كان يتضاءل بسرعة مع إصرار صدام على عدم التراجع، وقال: “أبلغت صدام حسين بأن قراءته للمشهد الدولي خاطئة ويجب أن يعيد حسابته، وقلت له إن العمل العسكري قادم ضدك لا محالة إذا لم تنسحب، ولكن لم يكن هناك فائدة، ورد عليا من خلال تصريح لوزير إعلامه قال لي أنت خفيف ومش فاهم الوضع”.

وتحدث الرئيس الأسبق في الجزء الأول من الحوار، أنه أبلغ أمير الكويت بالغزو على بلاده فجر يوم 2 أغسطس، وكانت صدمة، قائلا: “كان عندي الشيخ زايد في مصر وعاد إلى أبو ظبي بطائرة الرئاسة المصرية، تخوفا من ضرب صدام لطائرته”.

المصدر: وكالات