مكاسب في 6 بورصات عربية مع صعود النفط

مكاسب في 6 بورصات عربية مع صعود النفط

أبوظبي – صعدت 6 بورصات عربية في نهاية تداولات الثلاثاء، لتنجح في الارتداد من موجة بيع حادة في الآونة الأخيرة، مستمدة الدعم من صعود النفط.

وبحلول الساعة (12:38 تغ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يوليو/ تموز بنسبة 0.47 بالمئة أو 34 سنتا إلى 72.31 دولارا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” تسليم يوليو/ تموز بنسبة 0.49 بالمئة أو 31 سنتا، إلى 63.41 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة مصر في صدارة الأسواق الرابحة، مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 1.75 بالمئة إلى 13614 نقطة، وسط عمليات شرائية للمؤسسات المحلية والأفراد العرب.

وزادت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع صعود مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 1.66 بالمئة إلى 8609 نقطة، وسط انتفاضة صعودية طالت معظم الأسهم، لا سيما في قطاعات المصارف والبتروكيماويات.

وفي الإمارات، ارتفعت بورصة العاصمة أبوظبي بنحو 1.05 بالمئة إلى 4782 نقطة، مع صعود أسهم البنوك والعقار واستقرار الاتصالات.

وصعدت بورصة دبي المجاورة بنسبة 1.04 بالمئة إلى 2539 نقطة، على إثر مكاسب قوية في جميع القطاعات، يتصدرها العقار بقيادة “إعمار العقارية” وشركاتها التابعة.

وارتفعت بورصة البحرين بنسبة 0.93 بالمئة إلى 1409 نقطة، بدعم رئيس من صعود “إنفستكورب” بنسبة 9.45 بالمئة و”السلام البحريني” بنسبة 2.47 بالمئة و”الأهلي المتحد” بنسبة 1.9 بالمئة.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر الأول بنسبة 0.85 بالمئة إلى 6058 نقطة، وزاد المؤشر الرئيس 0.23 بالمئة إلى 4708 نقطة، وصعد المؤشر العام بنسبة 0.68 بالمئة إلى 5598 نقطة.

وهبطت بورصة الأردن بنسبة 0.77 بالمئة إلى 1816 نقطة، مع هبوط أسهم مثل “الإقبال للاستثمار” بنسبة 0.55 بالمئة و”بنك الأردن” بنسبة 1.35 بالمئة و”بنك الإسكان” بنحو 5.71 بالمئة.

ونزلت بورصة مسقط بنسبة 0.06 بالمئة إلى 3842 نقطة، بفعل الهبوط الوحيد لقطاع الخدمات بنسبة 0.46 بالمئة، مع تراجع سهمي “العنقاء للطاقة” و”عمانتل” بنحو 2.38 بالمئة و1.47 بالمئة على التوالي.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

مصر: بنسبة 1.75 بالمئة إلى 13614 نقطة.

السعودية: بنسبة 1.66 بالمئة إلى 8609 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 1.05 بالمئة إلى 4782 نقطة.

دبي: بنسبة 1.04 بالمئة إلى 2539 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.93 بالمئة إلى 1409 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.85 بالمئة إلى 6058 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

الأردن: بنسبة 0.77 بالمئة إلى 1816 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.06 بالمئة إلى 3842 نقطة.

الأناضول