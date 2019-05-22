انجلترا – أكد أوناي إيمري، المدير الفني الحالي لآرسنال، والسابق لباريس سان جيرمان، أن كيليان مبابي، لاعب الفريق الفرنسي، كان يريد الانتقال لريال مدريد في صيف عام 2017.

وقال إيمري في تصريحات لإذاعة “كادينا سير” الإسبانية: “في صيف 2017، أبرم مدريد اتفاقًا مع موناكو بشأن مبابي، لكن سان جيرمان خطف اللاعب من خلال تقديم عرض مادي أكبر”.

وأضاف: “كان يريد ريال مدريد.. تحدثت معه ومع والده كثيرًا، قبل أن يقرر الانضمام لنا في باريس.. كان يمتلك عرضا من برشلونة أيضًا”.

وتابع: “لقد نجحنا في إقناعه بأنه كان مشروعًا لفرنسا، وعليه الاستمرار والانطلاق من هنا”.

يُذكر أن مبابي كان قد لمح لإمكانية رحيله عن سان جيرمان، قبل أن يصدر الأخير بيانًا ينفي فيه وجود أي نية لذلك.

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