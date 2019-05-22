الأردن – أعلنت وزيرة الطاقة الاردنية هالة زواتي عن اتفاق مع الجانب العراقي ، بان يزود الاردن العراق بالطاقة الكهربائية ، مقابل تزويد العراق الاردن بالنفط .

وقالت زواتي في تصريح صحفي ان نتائج مهمة تحققت في ملف الطاقة خاصة المتعلقة بتزويد العراق بالكهرباء من الشبكة الاردنية وتزويد المملكة بحوالي سبعة بالمئة من حاجتها اليومية من النفط ، ومواصلة العمل على استكمال دراسات مشروع انبوب نفط العراق- العقبة. واوضحت ان الجانبين توافقا على ان يزود الاردن العراق بالطاقة من خلال الربط الكهربائي ، على ان تتم المباشرة بالدراسات الفنية وتأمين التمويل اللازم ليبدأ تنفيذ المشروع خلال ثلاثة اشهر، متوقعة ان يبدأ الاردن بتصدير الكهرباء الى العراق خلال اقل من عامين.

وبما يتعلق بتزويد الاردن بالنفط العراقي الخام قالت الوزيرة زواتي ان وزارة الطاقة الاردنية احالت بنهاية شهر نيسان الماضي عطاء نقل مادة النفط الخام من بيجي الى موقع مصفاة البترول الاردنية لكامل كمية العطاء البالغة نصف مليون طن ، على ائتلاف شركات ناقلة اردنية- عراقية.

وكالات