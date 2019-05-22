اليمن – أعلن الجيش اليمني، فجر الأربعاء، أن قواته فككت شبكة واسعة من المتفجرات، في محافظة الحديدة، غربي البلاد، مشيرًا إلى أن عناصر جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) هم من قاموا بزرعها.

وذكر موقع (ٍسبتمبر نت)، التابع للجيش، أن قواته فككت، الثلاثاء، شبكة المتفجرات في نفق يقع أسفل الطريق العام، بالقرب من دوار المنظر جنوبي مدينة الحديدة.

ويحتوي النفق الذي تم اكتشافه، على عشرات البراميل المتفجرة، يبلغ وزن كل برميل نحو 80 كيلوجراماً، حسب الموقع.

ولم يتطرق المصدر إلى تفاصيل إضافية، في حين لم يتسن أخذ تعليق من قبل الحوثيين حول الأمر.

وتطوق القوات الحكومية مدينة الحديدة، مركز المحافظة، من الجهتين الجنوبية والشرقية، فيما يسيطر الحوثيون على المدينة والجهة الشمالية.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة “الحوثي” المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلّفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقًا لوصف سابق للأمم المتحدة.

الأناضول