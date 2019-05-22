روسيا – أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن موسكو تعتقد أن إطلاق عمل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا سيتم قريبا، وهي تدعو شركاءها للعمل على ذلك بشكل نشيط.

وقال فيرشينين للصحفيين، اليوم الأربعاء، على هامش المنتدى الوطني للتنمية المستدامة، الذي نظمته صحيفة “فيدوموستي” الروسية: “نحن نعمل على ذلك، ونعتقد أننا قريبون (من إطلاق عمل اللجنة)​​​. وندعو جميع شركائنا الذين نتفاعل معهم، وأعني بما في ذلك “ترويكا” أستانا، وقبل كل شيء ممثلي الأمم المتحدة، للعمل بشكل بناء في هذا الشأن”.

وأكد أنه يخطط لعقد اجتماع حول سوريا في إطار “صيغة أستانا” على مستوى نواب وزراء الخارجية في يوليو القادم.

وأضاف: “يخطط لعقده (الاجتماع) في يوليو المقبل، وما زال يوجد هناك وقت حتى ذلك التاريخ”.

وأوضح: “وذلك على مستوى نواب الوزراء كالعادة”.

هذا وتعمل روسيا، إلى جانب شريكيها الرئيسيين في إطار صيغة أستانا (تركيا وإيران) والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا (غير بيدرسن)، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا. وفي سبتمبر عام 2018 وافق ممثلو الدول الثلاث على قائمتي المشاركين في اللجنة من الحكومة السورية ومن المعارضة.

ومع ذلك، فإن القائمة الثالثة للمشاركين المستقلين، التي اقترحها ستيفان دي ميستورا (المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا آنذاك)، لم ترض الكثيرين، واستمرت المناقشات. وأعلن المبعوث الخاص الجديد، غير بيدرسن فيما بعد أنه قد تم إحراز تقدم في العمل بشأن اللجنة الدستورية السورية.

المصدر: سبوتينك