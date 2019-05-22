مقديشو – قتل 4 أشخاص وأصيب 7 آخرون على الأقل، صباح الأربعاء، في تفجير انتحاري استهدف نقطة تفتيش قرب وزارة البترول والثروة المعدنية شرقي العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال مصدر أمني للأناضول، إن انتحاريا فجّر سيارة مفخخة وسط سيارات كانت تصطف أمام نقطة تفتيش، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص بينهم جنود وضابط في الجيش، وإصابة 7 آخرون.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، أن موقع التفجير يضم مراكز أمنية ومقر وزارة البترول والثروة المعدنية، في حي “بونطيري” شرقي العاصمة.

وأفادت مصادر صحفية محلية، أن من بين المصابين نائبَين في البرلمان، دون مزيد من التفاصيل.

من جهته أدان وزير الإعلام الصومالي محمد عبدي حير، الهجوم الانتحاري.

وأضاف أن الهجمات الانتحارية التي ينفذها الإرهابيون في (إشارة إلى حركة الشباب) لن تثني الحكومة الصومالية عن الدفاع عن شعبها.

وأرسل الوزير تعازيه إلى الأسر التي فقدت ذويها جراء الهجوم، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

من جهتها تبنت حركة “الشباب” مسؤوليتها عن الهجوم، حسب موقع “صومال ميمو” المحسوب عليها.

ونقل الموقع عن مصدر في الحركة قوله إن العملية استهدفت نقطة تفتيش أمني في وقت كانت سيارات مسؤولين حكوميين تصطف عند النقطة.

الأناضول