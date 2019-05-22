ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال اليومين الماضيين وزير الخارجية عبدالهادي الحويج في إطار متابعة لآخر تطورات الوضع السياسي والدولي.

المستشار صالح والحويج ناقشا خلال الإجتماع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لخارجية المؤقتة آخر مستجدات الموقف الدولي تجاه المعركة التي تخوضها القوات المسلحة ضد الجماعات الإرهابية بطرابلس ووضع البعثة الأممية في ليبيا بالتعامل مع الملف الليبي.

وأكد المستشار صالح على أن الحل في ليبيا هو بيد الليبيين ولا يمكن فرض حلول مستوردة من الخارج، مشدداً على ضرورة تقيد كافة أجهزة الدولة المعنية في التنسيق مع الخارجية عند التعامل مع الجهات الأجنبية سواء دول أو منظمات دولية.



كما شدد الطرفان أن الهدف من عملية طرابلس هو إعادة الدولة وإنهاء حالة فوضى السلاح والعودة إلى الإعلان الدستوري وعودة الشرعية.



وأعرب الحويج عن شكره وتقديره لرئيس مجلس النواب على اهتمامه المتواصل بعمل وزارة الخارجية، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة في القيام بمهامها المنوطة بها .