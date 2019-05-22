أسبانيا – يخطط برشلونة الإسباني، للتوقيع مع مهاجم جديد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بخلاف مواصلته السعي لجلب الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد، والهولندي ماتياس دي ليخت، من أياكس.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن برشلونة يسعى للتعاقد مع لاعب في مركز رأس الحربة الصريح، كي يمنح لويس سواريز، القدر الكافي من الراحة خلال الموسم، في ظل عدم وجود بديل له.

ورغم أن البارسا، بات قريبًا من التعاقد مع جريزمان بنهاية الموسم الجاري، بعدما أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، عدم وجود نية لضمه، إلا أن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة يريد التعاقد مع لاعب آخر.

ويجيد جريزمان، اللعب في مركز المهاجم الصريح، حيث أدى هذا الدور مع أتلتيكو مدريد والمنتخب الفرنسي من قبل، لكن فالفيردي ووفقًا للتقارير، يسعى للاستفادة منه في مركز الجناح، مع ليونيل ميسي وديمبلي، في ظل إمكانية رحيل كوتينيو.

وربطت العديد من التقارير اللاعب الفرنسي، ألكسندر لاكازيت مهاجم آرسنال، بالانتقال لصفوف برشلونة في الصيف المقبل.

المصدر : كووورة