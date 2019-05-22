بن زايد يجري مباحثات مع العاهل الأردني حول حماية الملاحة في الخليج

بن زايد يجري مباحثات مع العاهل الأردني حول حماية الملاحة في الخليج

الإمارات العربية – أكد ملك الأردن عبدالله الثاني وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ضرورة التوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة بما يحقق الأمن والاستقرار.

وشدد الملك عبدالله، على “وقوف الأردن إلى جانب الإمارات في مواجهة أي تحد يستهدف أمنها واستقرارها، اللذين يشكلان وأمن الخليج العربي، ركيزة لأمن واستقرار المنطقة والعالم”.

بدوره، قال ولي عهد أبو ظبي إن الأردن يمثل عمقا استراتيجيا مهما لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، وفق ما نقله موقع الديوان الملكي الأردني.

ونقلت وكالة “وام” للأنباء، عن ولي عهد أبو ظبي دعوته إلى “العمل على التنسيق مع الدول العربية وفي مقدمتها الأردن، بشأن تطورات الأحداث في المنطقة، بما يصون المصالح العربية ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين، ويضمن حرية الملاحة في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية الفائقة للعالم كله”.

واتفق الجانبان على إجراء تدريب عسكري مشترك في المستقبل القريب في الإمارات.

المصدر: RT